Süper Lig devi Beşiktaş'ta üzücü bir sakatlık yaşandı. Son haftaların formda ismi Ernest Muçi Arnavutluk Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlandı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta cumartesi günü Çekya'yı konuk edecek Arnavutluk Milli Takımı'nda, Ernest Muçi'nin 13 Kasım Çarşamba günü yapılan antrenmanda sakatlandığı öğrenildi.

Sağ ayağıyla sert bir şut çeken Muçi, destek ayağını yere koymayı başaramadı ve direkt olarak yere düştü.

Tedavisinin ardından kalkan Arnavut futbolcunun, bir süre kendini denediği ancak devam edemeyeceğini anlayınca antrenmanı yarıda bıraktığı kaydedildi.

Öte yandan Muçi, 14 Kasım Perşembe günü yapılan antrenmandaki yerini aldı.

Sağlık heyetinin gerekli değerlendirmeyi yapmasının ardından Ernest Muçi'nin Çekya maçında yer alıp yer alamayacağı belli olacak.