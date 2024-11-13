Kazakistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kazakistan sahasında Avusturya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kazakistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kazakistan ile Avusturya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kazakistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAZAKİSTAN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kazakistan - Avusturya maçı 14 Kasım Perşembe günü 18.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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