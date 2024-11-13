Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fransa sahasında İsrail'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fransa ile İsrail karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - İsrail maçı 14 Kasım Perşembe günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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