Spor dünyasından 10 Kasım mesajları!

10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdana ayrılışının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle spor dünyasından anma mesajları paylaşıldı.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/vR1FoClDcY— TFF (@TFF_Org) November 9, 2024
İmzanı attığın Cumhuriyetin ilelebet bekçisiyiz. ∞ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/Q1f3DtnRYo— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2024
Bir 10 Kasım'da daha, sensiz, Sonsuz Özleminle Bizim #HerGünümüzSENSİN! Bir ömrü bir vatana adamış, Her nefesini milleti için almış, Adı kalbimize, mirası akıllarımıza kazınmış Büyük Atatürk; Bu veda, seninle var olmuş bir ülke ve bir millet için yaşanmış en erken ayrılıktı…… pic.twitter.com/loG3AvJHkR— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2024
Bize bıraktığın aydınlık ülkeye, emanetine ve fikirlerine sahip çıkan milyonlarla beraber. Yine bir #10Kasım'da. Yine hasretimiz sonsuz. Yolun yolumuzdur. Atamızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz… pic.twitter.com/fnGvgVbkCN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2024
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. 1881-193∞ pic.twitter.com/k35uwvZA9x— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 9, 2024