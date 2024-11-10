İtalya Serie A'da 12. hafta maçında Inter ile Napoli karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 43. dakikada harika bir gole imza attı.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, uzaktan yaptığı vuruşla Napoli'nin kalecisi Alex Meret'i avladı.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun o golü:
😱 YOK ARTIK! FÜZE GÖNDERDİ HAKAN ÇALHANOĞLU! 🚀🇹🇷 pic.twitter.com/RtYQsYOvtQ— S Sport (@ssporttr) November 10, 2024
HAKAN 73. DAKİKADA DİREĞE TAKILDI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelenin 73. dakikasında penaltı atışında direğe takıldı. Hakan böylelikle Inter kariyerinde ilk defa penaltı atışından yararlanamadı.
Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. (19/20) pic.twitter.com/peHYUzG5oa— S Sport (@ssporttr) November 10, 2024