Fransa Ligue 1'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lyon sahasında St Etienne'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lyon - St Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 11. haftada Lyon ile St Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - St Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon - St Etienne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - St Etienne maçı 10 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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