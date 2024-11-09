Juventus Torino: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kenan Yıldız yine boş geçmedi

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, evinde Torino'yu 2-0 mağlup etti. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının 2. golünü kaydetti.

İtalya Serie A'nın 12. haftası Torino derbisine sahne oldu. Şehrin iki takımı Juventus ile Torino, Allianz Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Timothy Weah ve 84. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Juventus bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Torino 14 puanda kaldı.

İŞTE KENAN YILDIZ'IN GOLÜ