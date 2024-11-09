İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Getafe sahasında Girona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Girona 13. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Girona maçı 10 Kasım Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE