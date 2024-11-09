Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BJK-GS kadın futbol maçı hangi kanalda?

Kadınlar Futbol Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni ağırlayacak. Tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek namağlup unvanını korumak istiyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BJK-GS kadın futbol maçı hangi kanalda?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 7. hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem Sercan Yılmaz'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray kadın futbol maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE