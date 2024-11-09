France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or'da bu yıl futbolcuların aldıkları puanlar açıklandı.
28 Ekim günü gerçekleştirilen törende Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri, Ballon d'Or'un bu sezonki sahibi oldu.
Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun puanları belli oldu!
Ekim ayının son günlerinde sahibini bulan Ballon d'Or ödülünde alınan puanlar belli oldu. Ödüle aday gösterilen A Milli Futbol Takım'ımızın yıldızları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in aldığı puanlar şaşırttı. İşte detaylar...
France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or'da bu yıl futbolcuların aldıkları puanlar açıklandı.
İlk sırada yer alan Rodri'nin bin 170 puan aldığı açıklandı. İkinci sıradaki Vinicius Jr.'ın bin 129, Jude Bellingham'ın ise 917 puan aldığı belirtildi.
30 kişilik listede bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 20. sırada yer almıştı. Tecrübeli orta sahanın 15 puan aldığı duyuruldu.
21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen Kopa Trophy'de ise Arda Güler ikinci sırada yer aldı.