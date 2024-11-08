İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace sahasında Fulham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Crystal Palace ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Fulham maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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