İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brentford - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brentford - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Brentford ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Bournemouth maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈