Olay, perşembe akşam saatlerinde, Fındıklı ilçe stadında meydana geldi. Fındıklı Masterler Futbol Kulübü sporcusu Fethi Köse, antrenman sırasında fenalaşıp yere düştü. Takım arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Köse'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Fındıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fethi Köse için arkadaşları ile Türkiye Master ve Veteran Futbol Ligi, sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yaptı.