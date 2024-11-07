Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona konuk olduğu Kızılyıldız'ı deplasmanda 5-2 mağlup etti.
KORKUTAN SAKATLIK
Mücadelenin 65. dakikasında Spajic, Pau Cubarsi'nin yüzüne kramponlarıyla sert bir müdahalede bulundu.
Hansi Flick, maçın ardından darbe alan 17 yaşındaki İspanyol stoper Pau Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldığını açıkladı.
Barcelona sosyal medya hesabından Pau Cubarsi'nin fotoğrafını savaş yaraları olarak paylaştı;
Heridas de guerra ❤️🩹 pic.twitter.com/4WSmNeLp3v— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2024