Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya 11 milyon euro bedelle transfer olan ve yeni takımında adeta küllerinden doğan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu gündemden düşmüyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz'de mükemmel bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Portekiz devlerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performans ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Milli futbolcumuz Kerem, geçtiğimiz ayda da gösterdiği başarılı performans ile hem Portekizli taraftarların hem de Türkiye'deki sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetmişti. Yıldız oyuncunun başarısı ödülsüz kalmadı.

Liga Portugal'da Eylül ve Ekim ayının en iyi hücum oyuncusu, Kerem Aktürkoğlu seçildi.

Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem, şuana kadar Portekiz ekibi ile tüm kulvarlarda 9 maça çıktı ve 8 gol / 3 asistlik katkı sağladı.