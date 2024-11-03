İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Celta Vigo ile Getafe 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo ile Getafe 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Getafe maçı 4 Kasım Pazartesi günü saat 23.00'te S Sport Plus ve S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

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