İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Barcelona sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona ile Espanyol 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Espanyol maçı 3 Kasım Pazar günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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