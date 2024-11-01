İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Osasuna sahasında Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Osasuna - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Osasuna ile Valladolid 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Valladolid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Valladolid maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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