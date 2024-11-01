Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, yeni hocasını açıkladı.

İngiliz ekibi, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'in getirildiğini açıkladı.

Amorim, Manchester United'a 11 Kasım'da katılacak. 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

11 MİLYON EURO ÖDENECEK

Manchester United, Amorim'in Sporting ile sözleşmesi devam ettiği için Portekiz temsilcisine 11 milyon Euro ödeyecek.

İngiliz ekibinde 11 Kasım itibariyle görev yapacak Amorim, İngiliz ekibindeki ilk maçına 24 Kasım'da deplasmanda oynanacak Ipswwich Town mücadeleyle çıkacak. İngiliz ekibinde Amorim göreve başlayana kadar Ruud van Nistelrooy takımın başında kalmaya devam edecek.