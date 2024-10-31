Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr sahasında Al Hilal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al Hilal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Hilal maçı 1 Kasım Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.