Aston Villa - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası izle

İngiltere Carabao Cup'da heyecan dorukta. Aston Villa ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2024- 14:11