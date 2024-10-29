Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Silivrispor, Kayserispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Silivrispor - Kayserispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Silivrispor - Kayserispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Silivrispor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Silivrispor - Kayserispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Silivrispor - Kayserispor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Silivrispor - Kayserispor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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