Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Osmaniyespor FK, Serik Belediyespor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Osmaniyespor FK - Serik Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osmaniyespor FK - Serik Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Osmaniyespor FK ile Serik Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osmaniyespor FK - Serik Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osmaniyespor FK - Serik Belediyespor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osmaniyespor FK - Serik Belediyespor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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