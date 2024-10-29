Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Kelkit Hürriyet SK, Kepezspor FAŞ'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kelkit Hürriyet SK - Kepezspor FAŞ ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kelkit Hürriyet SK - Kepezspor FAŞ ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Kelkit Hürriyet SK - Kepezspor FAŞ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kelkit Hürriyet SK - Kepezspor FAŞ ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kelkit Hürriyet SK - Kepezspor FAŞ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kelkit Hürriyet SK - Kepezspor FAŞ maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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