Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Elazığspor, 1923 M.K.Paşaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Elazığspor - 1923 M.K.Paşaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Elazığspor - 1923 M.K.Paşaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Elazığspor ile 1923 M.K.Paşaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elazığspor - 1923 M.K.Paşaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Elazığspor - 1923 M.K.Paşaspor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Elazığspor - 1923 M.K.Paşaspor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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