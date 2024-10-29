Türkiye Kupasında heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Ağrı 1970 Spor, Beyoğlu Yeniçarşıspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ağrı 1970 Spor - Beyoğlu Yeniçarşıspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ağrı 1970 Spor - Beyoğlu Yeniçarşıspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Ağrı 1970 Spor ile Beyoğlu Yeniçarşıspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ağrı 1970 Spor - Beyoğlu Yeniçarşıspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ağrı 1970 Spor - Beyoğlu Yeniçarşıspor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ağrı 1970 Spor - Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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