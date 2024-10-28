Türkiye Kupasında heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Bornova 1877, Fethiyespor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bornova 1877 - Fethiyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bornova 1877 - Fethiyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Bornova 1877 ile Fethiyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bornova 1877 - Fethiyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORNOVA 1877 - FETHİYESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bornova 1877 - Fethiyespor maçı 29 Ekim Salı günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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