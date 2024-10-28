Ballon d'Or 2024'ün kazananı açıklandı.
Ödülü Manchester City ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Rodri kazandı.
Yıldız orta saha oyuncusu yaz aylarında ülkesi İspanya ile EURO 2024'ü kazandı. İspanyol oyuncu takımı Manchester City ile İngiltere'de lig şampiyonluğu ipini göğüsledi.
Oylamada ikinci sırayı Real Madrid'den Vinicius Junior aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ve LaLiga'da zafere ulaşan oyuncu törene katılmadı.
REAL MADRİD'DEN BOYKOT
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.