Ballon d'Or 2024'ün kazananı Rodri oldu! Vinicius Junior...

Tüm dünyanın merakla beklediği Ballon d'Or 2024'ün kazananı belli oldu. Ödülü hem Manchester City hem de İspanya Milii Takımı ile kupalar kazanan Rodri kazandı. Vinicius Junior ise 2. sırada yer aldı. | Son dakika spor haberleri...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2024- 00:57