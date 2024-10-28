Arda Güler'den büyük başarı! Kopa Trophy’de kazanan belli oldu

Sezonun 21 yaş altı en iyi performansını gösteren futbolcusuna verilen Kopa Trophy'de sıralama netlik kazandı. Parlayan yıldız Lamine Yamal, yılın en iyi genç yeteneği ödülüne layık görüldü. Milli futbolcumuz Arda Güler ise o listede 2. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2024- 00:03 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024- 00:13