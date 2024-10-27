Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

Olympiakos'un, Asteras Tripoli maçının 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

Yunan basınında yer alan habere göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve milli oyuncu büyük ihtimalle sezonu kapattı.

Yusuf daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı.

Sezon başında ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Yunan ekibi Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Olympiakos formasıyla çıktığı ilk maçta çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı sezonu kapattı... (Sport 24 Greece)

Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın sakatlandığı pozisyon.

Büyük geçmiş olsun @yaziciyusuf97 🙏🙏 pic.twitter.com/TE6AjZBHTB

— Ajansspor (@ajansspor) October 27, 2024