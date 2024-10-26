Trendyol 1. Lig'in 10’uncu hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Ümraniye Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 8'inci dakikada Benny'nin attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 64'üncü dakikada Kubilay Aktaş attığı gol ile maçın skorunu belirledi ve maç 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 17'ye yükselterek maç fazlasıyla ligde 3'üncü sıraya oturdu. Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise ligde son sırada bulunuyor.

Ligin 11'inci haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.