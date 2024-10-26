İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Barcelona 11. haftada karşıya karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI 11'LERİ:
Real Madrid: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Mbappe, Vini Jr.
Barcelona: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başladı ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
😎 ROBERT LEWANDOWSKI AFFETMİYOR! 😎 #ElClásico pic.twitter.com/l1sh3TVklZ— S Sport (@ssporttr) October 26, 2024
😱 YOK ARTIK ROBERT LEWANDOWSKI! 😱 #ElClásico pic.twitter.com/k6ZudXqXpk— S Sport (@ssporttr) October 26, 2024