İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Barcelona 11. haftada karşıya karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI 11'LERİ:

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Mbappe, Vini Jr.

Barcelona: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başladı ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: