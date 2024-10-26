Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Lyon - Auxerre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Lyon - Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LYON -AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lyon - Auxerre maçı 27 Ekim Pazar günü saat 17:30da beIN SPORTS 4 ve Tibibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.