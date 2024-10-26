Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Lyon - Auxerre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2024- 15:35 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024- 16:26