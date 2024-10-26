Premier Lig'in 9. haftasında Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton, Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı. İşte ayrıntılar...

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Wolverhampton'u evinde konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Brighton'un golleri, 45. dakikada Danny Welbeck ve 85. dakikada Evan Ferguson'dan geldi. Wolverhampton'ın gollerini ise 88.dakikada Rayan Ait-Nouri ve 90+3. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya ilk 11 başladı. Kadıoğlu maçın 72. dakikasında yerini Brajan Gruda'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Brighton, Premier Lig'de 16 puana, Wolverhampton ise 2 puana yükseldi.

Premier Lig'in 10. haftasında Brighton, Liverpool deplasmanına konuk olacak, Wolverhampton ise Crystal Palace'ı konuk edecek.