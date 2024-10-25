İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Southampton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Manchester City ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Southampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Southampton maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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