İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Las Palmas sahasında Girona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Las Palmas - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Las Palmas ile Girona 11. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Girona maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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