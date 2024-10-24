Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan kötü sonuçlar ve takımda Mancini ile olan iletişim kopukluğunun bu ayrılığa zemin hazırladığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da 18 resmi maça çıkan 59 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Arjantinli teknik adam Ramon Diaz'ın ilk alternatif olduğu öne sürüldü.

Bir diğer adayın ise Suudi Arabistan'ı 2019-2023 yılları arasında çalıştıran Fransız antrenör Herve Renard olduğu kaydedildi.