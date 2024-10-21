Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili çok konuşulan bir gelişme yaşandı.
Juventus'un İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı.
Juventus resmi sosyal medya hesabı hacklendi. Son paylaşım ise olay oldu. Yapılan paylaşımda milli futbolcumuz Arda Güler, Juventus'a transfer olmuş gibi gösterildi.
'BİRLİKTE TARİH YAZMAYA HAZIR MISIN?'
İşte paylaşımda yazanlar: 'Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?'
JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA
Juventus resmi hesabı, bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalıştıklarını duyurdu.
Öte yandan Juventus Kulübü, İngilizce hesabın hacklendiğini açıkladı.
Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2024