Son dakika spor haberleri: Real Madrid formasıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler konusunda İtalya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Torino ekibinin resmi sosyal medya hesabından 'Arda Güler'in ailemizin bir parçası' ifadelerine yer verildi. Daha sonra hesabın çalındığı öğrenildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili çok konuşulan bir gelişme yaşandı.

Juventus'un İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı.

Juventus resmi sosyal medya hesabı hacklendi. Son paylaşım ise olay oldu. Yapılan paylaşımda milli futbolcumuz Arda Güler, Juventus'a transfer olmuş gibi gösterildi.

'BİRLİKTE TARİH YAZMAYA HAZIR MISIN?'

İşte paylaşımda yazanlar: 'Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?'

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Juventus resmi hesabı, bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalıştıklarını duyurdu.

Öte yandan Juventus Kulübü, İngilizce hesabın hacklendiğini açıkladı.