İspanya La Liga'da heyecan başladı. Valencia ile Las Palmas 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Valencia ile Las Palmas 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valencia - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Las Palmas maçı 21 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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