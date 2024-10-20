Dev maçta kazanan Liverpool!
City 3 puanı 90'da kaptı!
🔥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (20 Ekim)
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kostic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz! Kostic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz! 21:52
Tadic: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Tadic: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 21:48
Maximin: Atacakları golü konuşmuştuk! Maximin: Atacakları golü konuşmuştuk! 21:46
Jose Mourinho'dan faul isyanı! Jose Mourinho'dan faul isyanı! 21:28
F.Bahçe'ye Samsun engeli! F.Bahçe'ye Samsun engeli! 21:03
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 20:42
Daha Eski
F.Bahçe'de Fred şoku! F.Bahçe'de Fred şoku! 19:51
Samsun-F.Bahçe maçındaki gole ofsayt engeli! Samsun-F.Bahçe maçındaki gole ofsayt engeli! 19:41
Cher Ndour: Oynamaya başladım ama... Cher Ndour: Oynamaya başladım ama... 19:10
Emirhan Topçu: Yolun sonu şampiyonluk! Emirhan Topçu: Yolun sonu şampiyonluk! 19:07
Ernest Muçi: Önemli olan takım! Ernest Muçi: Önemli olan takım! 19:02
Van Bronckhorst'tan sakatlık sözleri! "Lyon maçında olmayacak" Van Bronckhorst'tan sakatlık sözleri! "Lyon maçında olmayacak" 18:36