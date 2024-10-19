Premier Lig'de Manchester United, Brentford'u 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup etti ve ligde 3 maç sonra kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında 1-0 geriye düştüğü Brentford maçını 2-1 kazandı.

Premier Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United ile Brentford, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Ethan Pinnock'un 45. dakikada golüyle Brentford'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya golle başlayan Manchester ekibi, 47. dakikada Garnacho ile skoru eşitledi. Ataklarını sürdüren ev sahibi 62. dakikada da Rasmus Höjlund'un attığı golle öne geçti ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Puanını 11'e yükselten Manchester United, 10. sıraya yerleşti.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.