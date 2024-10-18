İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham sahasında West Ham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tottenham - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Tottenham ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham - West Ham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - West Ham maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarında canlı yayınlanacak.

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