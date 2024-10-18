Fransa Ligue 1'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Saint Etienne sahasında Lens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Saint Etienne - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Saint Etienne - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 8. haftada Saint Etienne ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint Etienne - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Saint Etienne - Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint Etienne - Lens maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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