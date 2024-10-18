Bournemouth - Arsenal maçı hangi kanalda?
Southampton - Leicester City maçı hangi kanalda?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
SPORA BAŞLARKEN YAPILAN 5 HATA❌
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kartal evinde Benfica'yı farklı geçti! Kartal evinde Benfica'yı farklı geçti! 00:09
Kartal evinde Benfica'yı farklı geçti! Kartal evinde Benfica'yı farklı geçti! 00:09
G.Saray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor! G.Saray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor! 00:05
F.Bahçe'de Mourinho-Nesyri zirvesi! F.Bahçe'de Mourinho-Nesyri zirvesi! 23:36
Gedson hedefe kilitlendi! Gedson hedefe kilitlendi! 23:34
Osimhen mi, Mertens mi? Osimhen mi, Mertens mi? 23:34
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz Boey hamlesi! G.Saray'dan sürpriz Boey hamlesi! 23:34
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 23:32
İrfan Can'dan Mourinho açıklaması! "İzlanda maçından sonra..." İrfan Can'dan Mourinho açıklaması! "İzlanda maçından sonra..." 23:32
F.Bahçe Beko ALBA Berlin'i devirdi! F.Bahçe Beko ALBA Berlin'i devirdi! 23:31
F.Bahçe Beko - Maccabi maçının yeri değişti! F.Bahçe Beko - Maccabi maçının yeri değişti! 23:31
Osimhen devre arasında... Osimhen devre arasında... 23:31