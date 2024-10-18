Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg sahasında Augsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Augsburg maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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