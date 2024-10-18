Almanya Bundesliga'da 7. haftanın açılış maçında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, St. Pauli'yi ağırladı.
Ev sahibi takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Rami Bensebaini ve 83. dakikada Serhou Guirassy kaydetti. Konuk takımın 78. dakikada Eric Smith ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, bu sezonki 5. yenilgisini alan St. Pauli 4 puanda kaldı.