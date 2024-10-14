2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Burundi sahasında Burkina Faso'yu konuk etti.
Burkina Faso maçı Mohamed Konate ve Bertrand Traore'nin golleriyle 2-0 kazandı.
Maçın ardından yaşananlar müsabakanın önüne geçti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından taraftarlar sahaya akın etti.
Taraftarları engellemeye çalışan polislerden biri Burundili bir futbolcuyu taraftar zannederek kırbaçladı.
3Sports'un haberine göre futbolcunun olaydan sonra durumunun stabil olduğu öğrenildi.
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