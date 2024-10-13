👉Estonya - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Estonya ile İsveç karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Estonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ESTONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Estonya - İsveç maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈
ASpor CANLI YAYIN