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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Azerbaycan ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AZERBAYCAN - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Azerbaycan - Slovakya maçı 14 Ekim Pazartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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