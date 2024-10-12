UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'de Hırvatistan, sahasında İskoçya'yı Matanovic ve Kramaric'in golleriyle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'de Hırvatistan, sahasında İskoçya'yı ağırladı. Hırvatlar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Igor Matanovic ve 70. dakikada Andrej Kramaric kaydetti. İskoçya'nın 32. dakikada Ryan Christie ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

LIVAKOVIC 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinin 2-1 kazandığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Hırvatistan bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Gruptaki 3. maçında da mağlubiyetle ayrılan ve puanı bulunmayan İskoçya ise son sırada kaldı.